ملف رياضة الخليج 365.. هزيمة الأهلي.. قائمة الزمالك.. وفوز بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها هزيمة الأهلي من الاتحاد وخسارة دوري سوبر السلة،ـ قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وفوز بيراميدز على سموحة في الدوري.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس.

بيراميدز يقضي على آمال الزمالك في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

قضى فريق بيراميدز على آمال نادي الزمالك، في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل 2024-2025، طبقاً لترتيب الدوري المصري الممتاز في الدور الأول من الموسم الحالي، وهو المنتظر الاعتماد عليه في اختبار الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عودة الدوليين".. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة فريقه النهائية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صفقات الأهلي المنتظرة فى الصيف

تعمل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على التعاقد مع عدد كبير من النجوم من أجل تدعيم الفريق الكروي بالقلعة الحمراء بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لتدعيم الفريق".. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع بلال جلال لاعب البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الـ14 في تاريخه".. الاتحاد بطلاً لدوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي

تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة "76- 70"، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في رابع مباريات نهائي دوري سوبر السلة المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على فاركو مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجوم محتمل رحيلهم عن النادي الأهلي في الانتقالات المقبلة

يترقب عدد من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصيرهم بعد فشل بعضهم فى إقناع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

" فريق بالكامل " غيابات الزمالك أمام سيراميكا فى الدوري

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من غيابات كثيرة قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا غداً الجمعة فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حضور صلاح ونجوم الأهلي".. كواليس حفل زفاف محمد هاني (صور وفيديوهات)

احتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني، بحفل زفافه أمس الأربعاء، بأحد فنادق العاصمة الإدارية. (لمشاهدة الفيديو أول فيديو من حفل الزفاف اضغط هنا) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز اليوم

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة الأساسية للقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة فاركو فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"العاشر توالياً".. بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري بعد الفوز على سموحة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الـ11 بالدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)