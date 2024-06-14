شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وسيراميكا الليلة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة تحديا صعبا عندما يواجه فريق سيراميكا على استاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك دخول مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر وإبراهيما نداى، خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد، خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبى وناصر منسي.

فى المقابل من المتوقع أن يدخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هانى - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي، خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسى - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يدخل الزمالك المباراة مستهدفاً الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتحسين موقفه فى الجدول خاصة أنه يحتل المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات بين خسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباك الفريق الأبيض 16 هدفاً آخر.

على الجانب الآخر طموح فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادى لا يقل عن الزمالك خاصة أن الفوز سيدفع به لاقتحام المربع الذهبى حيث يحتل الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 37 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 27 أخرين.

وطالب أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا بضرورة الحذر الدفاعى أمام الزمالك وعدم فتح الملعب، حتى لا يستقبلوا أهدافا مبكرة واللعب على الهجمة المرتدة محذرهم من الأخطاء التى من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة.