موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحقيق الفوز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعدما فاز على نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

من المقرر إذاعة مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس.

الجدير بالذكر أن سيراميكا يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز ال 12 برصيد 28 نقطة.