شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى التقرير التالى.

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

ترتيب الأهلى وفاركو فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري حقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة. 4 مواجهات جمعت الأهلى مع فاركو 4 مواجهات جمعت الأهلى مع فاركو واجه الأهلى نظيره فاركو في 4 لقاءات قبل مباراة الليلة انتهى اللقاء الاول بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى وانتهى اللقاء الثالث بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف وانتهى اللقاء الرابع بفوز الاهلى بثلاثة أهداف دون رد. القيمة التسويقية للأهلى وفاركو القيمة التسويقية للأهلى وفاركو تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو. أرقام كولر مع الأهلى أرقام كولر مع الأهلى خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 101 مباراة فاز فى 69 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 190 هدفاً وتلقت شباكه 67، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.