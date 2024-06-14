عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح سفير مصر في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - علق إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على الجماهيرية التي يتمتع بها لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.



وكان محم صلاح قد نجح في قيادة الفراعنة لتحقيق تعادلًا بطعم الفوز خلال مواجهة غينيا بيساو خارج الديار.

وتحدث الكومي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "جميع الجماهير حول العالم تتزاحم من أجل أن ترى محمد صلاح وهو يمر وينظر لهم من النافذة، وهنا يتعرض للهجوم".

وتابع الكومي تصريحاته: "محمد صلاح يعد سفير لمصر في أي دولة، وأنا شاهد على مجهوده مع زملائه في منتخب مصر".

وأكمل: "بالطبع، لابد من توجيه التحية لمحمود حسن تريزيجيه لأنه يجب أن يحصل على حقه إعلاميًا أكثر من ذلك".

وأردف: "تريزيجيه يعد واحد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر، أرجوكم نحافظ على نجومنا".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري خاض مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التوقف الدولي الماضي، حيث حقق الفوز في الأولى، بينما تعادل في الثانية بهدف لمثله.