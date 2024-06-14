موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا باليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث ستكون مواجهة من العيار الثقيل تجمع المنتخب الألماني بنظيره الاسكتلندي.



وتستضيف ألمانيا النسخة الحالية من كأس الأمم الأوروبية 2024، حيث ستعمل على إظهارها بشكل مميز.

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في اليورو

تنطلق مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي يستضيفها ملعب أليانز آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا

تُنقل مباراة ألمانيا واسكتلندا عبر عدة قنوات عالمية، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيكون الناقل للبطولة الشبكة القطرية "بي إن سبورتس".

وكان المنتخب الإيطالي قد نجح في التتويج بأخر لقب لليورو، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.