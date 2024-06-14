شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أهلى بنى غازى وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فريق أهلى بنى غازى الليبى، اليوم الجمعة، وتأتى المباراة ضمن استعدادات شباب الفراعنة بقيادة مدربهم وائل رياض، للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض الفوز على فريق النجوم بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما الثلاثاء الماضى على الملعب الفرعى لاستاد المقاولون العرب، حيث سجل هدف منتخب الشباب مهاب ياسر فى الشوط الأول من عمر اللقاء، وشارك عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألمانى فى التشكيل الأساسى من بداية المباراة.

وكان المنتخب فاز على النصر للتصدير بثلاثية نظيفة وديا، كما فاز على الداخلية بنفس النتيجة، وفاز على سيراميكا 4/2 وعلى الإسماعيلي بهدف نظيف، في معسكره المقام خلال شهر يونيو الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى،الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، سالم حنيش محلل أداء و الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك.