شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بطل أفريقيا ضيفا ثقيلا على فاركو فى برج العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفاً على نظيره فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

ومن جانبه طالب كولر لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لاستعادة قمة الدوري التى يعتليها بيراميدز منذ انطلاق المسابقة، ويغيب عن المارد الأحمر الليلة التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد خضوعه لجراحة وتر اكيليس.

فى المقابل طالب أحمد خطاب المدير الفنى لفاركو لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الليلة للهروب من قاع جدول المسابقة واستغلال حالة الاجهاد التى يعانيها نجوم الاهلى الدوليين بسبب توالى المشاركات مع النادى ومنتخب مصر.

وعقد أحمد خطاب جلسة مع لاعبيه أكد لهم خلالها أن مواجهة الاهلى غاية فى الصعوبة مشدداً على إحتياج فاركو لكل نقطة من مبارياته المتبقية فى المسابقة لتحسين وضعية الفريق فى الدورى مؤكداً أن المواجهة الاولى للاهلى بعد الحصول على كأس أفريقيا ستكون صعبة بلاشك لرغبة اللاعبين فى الاحتفال مع جماهيرهم باللقب الافريقى لذلك سوف يخوض فاركو اللقاء بحذر شديد خوفا من الخسارة.

واكتملت صفوف فاركو لمباراة الأهلى قبل 48 ساعة فقط من المباراة نظرا لتواجد الحارس محمد نديم ومحمود جهاد مع المنتخب الاوليمبى وسيف تيرى مع المنتخب السودانى وانكادا مع غينيا بيساو.