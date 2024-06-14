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الامارات | الزمالك يستبعد 10 لاعبين من مواجهة سيراميكا.. شيكابالا على رأس القائمة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك 10 لاعبين عن مواجهة سيراميكا، والمقرر لها مساء غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة .

وذكر المركز الإعلامي للزمالك، الخميس، أن الفريق يفقد جهود 7 لاعبين للإصابة وهم:

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

محمود حمدي "الونش"

أحمد فتوح

أحمد حمدي

سيف الدين الجزيري

مصطفى الزناري

محمد عاطف

بينما يغيب 3 لاعبين لتأخرهم في العودة إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، وهم: البنيني سامسون أكينيولا، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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