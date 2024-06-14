الامارات | الزمالك يستبعد 10 لاعبين من مواجهة سيراميكا.. شيكابالا على رأس القائمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد 10 لاعبين من مواجهة سيراميكا.. شيكابالا على رأس القائمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك 10 لاعبين عن مواجهة سيراميكا، والمقرر لها مساء غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، الخميس، أن الفريق يفقد جهود 7 لاعبين للإصابة وهم:
محمود عبد الرازق "شيكابالا"
محمود حمدي "الونش"
أحمد فتوح
أحمد حمدي
سيف الدين الجزيري
مصطفى الزناري
محمد عاطف
بينما يغيب 3 لاعبين لتأخرهم في العودة إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، وهم: البنيني سامسون أكينيولا، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد.
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