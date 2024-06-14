الامارات | الزمالك يستبعد 10 لاعبين من مواجهة سيراميكا.. شيكابالا على رأس القائمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك 10 لاعبين عن مواجهة سيراميكا، والمقرر لها مساء غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك، الخميس، أن الفريق يفقد جهود 7 لاعبين للإصابة وهم:

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

محمود حمدي "الونش"

أحمد فتوح

أحمد حمدي

سيف الدين الجزيري

مصطفى الزناري

محمد عاطف

بينما يغيب 3 لاعبين لتأخرهم في العودة إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم، وهم: البنيني سامسون أكينيولا، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد.