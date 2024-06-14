الامارات | مدافع كرواتيا لا يعرف اسم مدرب إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجئ مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرواتي يوسكو غفارديول، الجميع عندما قال إنه لا يعرف من هو مدرب منتخب إسبانيا، منافسه في "يورو 2024".

وقال غفارديول "من هو لويس دي لا فوينتي؟"، عندما سئل في مؤتمر صحافي عن رأيه في مدرب منتخب إسبانيا، الذي سيواجهه السبت، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

وتفاجئ اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالسؤال، وعندما أخبره المسؤول الصحافي بالفريق أنه مدرب منتخب إسبانيا، قال: "أنا مندهش بعض الشيء لأنني عادة ما أتحدث عن اللاعبين وليس المدربين، لكنه سوف يجهز الفريق جيداً لإيقاف خط الوسط لدينا، وهي قوتنا".

ويلعب المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة الثانية "الحديدية" مع إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة لمنتخب ألبانيا.

وبعد مواجهة إسبانيا بـ5 أيام، سيلعب أمام ألبانيا، بينما سيكون الختام في الـ24 من هذا الشهر أمام إيطاليا، بطل أوروبا.