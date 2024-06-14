شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة عرض الخليج السعودي لجوزيه جوميز ورحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، عن حقيقة تلقى المدرب عرضًا من نادى الخليج السعودى لقيادته بالموسم الجديد، وأكد المصدر إن المدرب يمتلك 4 عروض من أندية مختلفة منها في السعودية والإمارات، وجاءت تلك العروض بعد تتويجه مع الزمالك بالكونفدرالية لتبدأ الأنظار تتسلط عليه.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جوميز رافض مناقشة اي عروض حالياً وينصب تركيزه مع الزمالك، مؤكدًا إنه يرغب في تحقيق المزيد من الالقاب والبطولات مع الفارس الأبيض، خاصة وإنه يرى إنه مازال فى بداية المشوار.

المصدر أكد إن البعض روج أن تلك العروض هي وسيلة ضغط علي إدارة نادى الزمالك لسداد مستحقاته المتأخرة، مشيرًا إلى إن الإدارة وعدت جوميز بصرف تلك المستحقات ولا يوجد شيء من ذلك.



وكشف عن أنه لا يوجد عقد جديد لجوميز مع الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية، بل هو العقد الموقع من البداية وكان يوجد به شرط يمنح الزمالك الحق في فسخه حال عدم التتويج فقط.