الامارات | ناغلسمان يعترف بالتوتر.. ويطلب من لاعبي ألمانيا تحمل الضغط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثّ المدرب الألماني يوليان ناغلسمان منتخب بلاده على استغلال الضغط الناتج عن استضافته نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024 لصالحه، قبل المباراة الافتتاحية الجمعة أمام اسكتلندا في ميونيخ.

وتوّجت ألمانيا بلقب البطولة القارية ثلاث مرات آخرها عام 1996، إلا أن النجاح لم يكن حليفها منذ بلوغها الدور نصف النهائي في كأس أوروبا 2016. مذاك، خرج "دي مانشافت" مرتين من دور المجموعات في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، وخسر أمام إنكلترا في دور ثمن النهائي في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا (2020).

أقرّ ناغلسمان (36 عاماً) أنه "متوتر بعض الشيء" قبل مباراته الأولى مع ألمانيا في بطولة كبرى، وقال إنه طلب من لاعبيه تحمل الضغط أمام جماهيرهم وعلى أرضهم.

قال ناغلسمان أمام الصحافيين "أعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض الضغط قبل البطولة وقبل المباريات المهمة مثل هذه".

وتابع "في النهاية، هذا هو الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لي، عندما أتحدث مع لاعبي، فإن هذا الضغط هو شكل من أشكال الامتياز".

وأضاف "نحن بحاجة ببساطة إلى الاستمتاع بالتواجد في الملعب. هذا مهم للغاية. بدأ لاعبونا اللعب عندما كانوا في سن صغيرة. إنهم يحبونها (كرة القدم). إذا قمت بذلك بهذه الطريقة، فأنت تفعل ذلك بشكل صحيح. سنعمل على التغلب على الضغوط والفوز على اسكتلندا".

وبينما من المقرر أن يصل عشرات الآلاف من جماهير اسكتلندا إلى ميونيخ لحضور مباراة الافتتاح، قال ناغلسمان إن ألمانيا يجب أن تستفيد من "ميزة اللعب على أرضها" خلال البطولة.

وأردف مدرب بايرن ميونيخ السابق "إنه أمر جنوني، فأنا أنتمي إلى قرية يبلغ عدد سكانها 700 نسمة" وتابع مازحاً أن مسقط رأسه فيها "أبقار أكثر من الناس" و"الآن لدينا افتتاح كأس أوروبا في ميونيخ (الجمعة)، ونحن نتطلع إليه".

وتحدث قائد منتخب ألمانيا إيلكاي غوندوغان أيضا عن "الامتياز الكبير" و"الشرف المذهل" لقيادة الفريق المضيف إلى أرض الملعب.

قال لاعب خط وسط برشلونة الإسباني "إنه شيء لا يحدث كثيراً في مسيرتك. أن تكون جزءًا من هذا الفريق، وهذا البلد، وتمثيل الشعب الألماني هو شرف كبير".

وسلّط ناغلسمان الضوء على عملية إعادة لاعب الوسط المخضرم توني كروس (34 عاماً) الذي اعتزل اللعب دولياً عام 2021، إلى التشكيلة، كاشفاً أن الأمر استغرق بعض الوقت لإقناع الفائز بمونديال البرازيل 2014 بالعودة.

وأوضح "لقد استغرق الأمر فترة من الوقت لإقناعه لأنه أراد أن يعرف ما الذي سنغيره في المستقبل...".

وكان كروس أعلن انه سيضع حداً لمسيرته الكروية والتي توجها بفوزه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني في بداية الشهر، مع نهاية منافسات البطولة القارية.

أثنى غوندوجان على مواطنه كروس الذي سيلعب معه في خط الوسط، قائلاً إن الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات "جعل الأمور الصعبة تبدو سهلة".

وأخيراً، حذّر ناغلسمان لاعبيه من الاستهانة باسكتلندا باشراف المدرب ستيف كلارك "يتمتعون بلياقة بدنية جيدة. ربما لا تعجّ صفوفهم بالنجوم، لكن هذا قد ما يجعلهم خطرين".