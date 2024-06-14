الامارات | بيراميدز لا يقهر في الدوري المصري.. يتقدم بثبات نحو الفوز باللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز بيراميدز صدارته لترتيب الدوري المصري لكرة القدم بفوز عاشر توالياً جاء على حساب ضيفه سموحة 3-0 الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة، ليتقدم بثبات نحو تحقيق أول لقب في تاريخه.

وسجل الجنوب إفريقي فخري لاكاي (18) ومصطفى فتحي (21) والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (68) أهداف بيراميدز.

وهو الفوز العاشر توالياً لبيراميدز منذ تعادله مع فاركو 1-1 في 6 مارس الماضي، في سلسلة اسقط خلالها الجونة (مرتان) والمقاولون العرب والبنك الأهلي وانبي ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وأخيراً سموحة.

ورفع بيراميدز رصيده في المركز الأول إلى 56 نقطة من 23 مباراة، ليبتعد بفارق 17 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني. بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة من 24 مباراة في المركز السابع.

وضمن بيراميدز المشاركة برفقة الأهلي التاسع من 15 مباراة، في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في حالة اعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب الدور الأول للمسابقة كمعيار للمشاركة القارية، حيث من المقرر ان يرسل الاتحاد أسماء الفرق المشاركة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) في بداية تموز/يوليو المقبل، بينما لن تنتهي مسابقة الدوري المصري قبل منتصف أب/أغسطس.

وضمن الأهلي المشاركة في دوري الأبطال بغض النظر عن ترتيبه في الدوري بوصفه حامل لقب المسابقة القارية التي توّج بها للمرة الثانية عشرة في تاريخه الشهر الماضي.

وافتتح لاكاي التسجيل لبيراميدز بعد 18 دقيقة من صافرة البداية بعدما تسلم تمريرة من فتحي، فراوغ الحارس الهاني سليمان وسدد في الشباك.

ولم تمضِ سوى ثلاث دقائق حتى أضاف فتحي الهدف الثاني بعد تمريرة المغربي وليد الكرتي، فسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء كرة ارتطمت بمدافع سموحة ميدو مصطفى وسكنت الشباك.

وأهدر قائد سموحة حسام حسن ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حيث تصدّى لها الحارس أحمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، مرر الكرتي كرته الحاسمة الثانية، وأضاف ماييلي الهدف الثالث (68).

وفي مباراة ثانية، تفوق مودرن فيوتشر على الجونة 3-1 على ملعب السلام بالقاهرة.

ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الجونة عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.