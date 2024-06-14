جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والعالمية مواجهات قوية اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من يونيو الجاري، حيث ستكون هناك مباريات في الدوري المصري، بجانب انطلاق مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وينتظر عشاق كرة القدم متابعة مباريات اليوم، فيلعب الزمالك والأهلي في الدوري المصري، بينما ستكون هناك المباراة الافتتاحية لليورو بين ألمانيا واسكتلندا.

مباريات الدوري المصري

تنطلق مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعى من مساء اليوم الجمعة، والتي تُنقل على قناة "أون تايم سبورتس".

فيما يحل الأهلي ضيفًا على فاركو، في المباراة التي يتوقع أن تشهد قوة وإثارة، والتي ستُنقل في تمام السابعة مساءًا أيضًا.

الدوري المغربي

يلعب الوداد المغربي مواجهة قوية أمام نظيره المغرب التطواني في تمام الثامنة مساءًا، في المباراة المقرر إذاعتها على التلفزيون المغربي الرسمي.

يورو 2024

تنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024 بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يلعب مستضيف البطولة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي تنطلق في تمام العاشرة مساءًا.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.