بالصور : إستقبال تاريخي من جماهير الاتحاد لفريقها بطل دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت جماهير نادي الاتحاد السكندري فريقها بطل دوري السوبر لمرة السلة استقبالا تاريخي فجر الجمعة حيث احتشد الالاف من جماهير النادي عند مقر النادي بالشاطبي لاستقبال الفريق العائد من القاهرة حاملا درع الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه وبعد غياب أربعة سنوات .

وكانت جماهير الاتحاد التي رافثت الفريق في مباراته الاخيرة بالقاهرة وقدرت بحوالي ٥٠٠ متفرج قد قامت بعمل زفة اسكندراني للفريق من القاهرة وحتى الاسكندرية حيث التفت اتوبيسات الجماهير حول اوتبيس الفريق البطل حتة وصل إلى مقر النادي بالشاطبي .

وحظى لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة احمد عمر أبطال الثنائية هذا الموسم بالفوز بالدوري والكأس بتحية الجماهير التي سهرت حتى الصباح تحتفل بالفوز التاريخي عند وصوله الى مقر النادي بالشاطبي التي استمرت تهتف للاعبين من لحظة نهاية المباراة وحتى عودة الاعبين والجهاز الفني فجر الجمعة حيث دخل أتوبيس الاعبين إلى مقر النادي بالشاطبي بصعوبة بالغة وسط الجمهور المبتهج باستعادة بطولته المفضلة .

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