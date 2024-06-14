مصطفى فتحي يعلق على لقطة بكائه بسبب هدفه في شباك سموحة

علق مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز، على لقطة بكائه بعد أن سجل هدفًا في شباك سموحة، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

ونفى مصطفى فتحي ما تم تداوله بخصوص بكائه بعد تسجيله الهدف الثاني لفريق بيراميدز في شباك سموحة، خلال المباراة التي انتهت بفوز السماوي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

وأكد مصطفى فتحي في تصريحات عبر المركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أنه لم يقم بالبكاء متأثرًا بأي شيء ولم يبك من الأساس.

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وتابع: “كل ما حدث أنني بعد تسجيل الهدف حاول زميلي البوركيني بلاتي توريه الإمساك بي للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهي”.

وأشار مصطفى فتحي إلى أنه شعر بحالة دوار بسيطة نتيجة الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقط على الأرض لبعض الثواني محاولًا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل.