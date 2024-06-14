كولر يحدد شروطه لانضمام نجم الأردن إلى الاهلي

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، شروطه لانتقال نجم منتخب الأردن إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن لجنة التخطيط في النادي الاهلي، قامت بعرض الأردني يزن النعيمات، مهاجم الاهلي القطري، لتدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار عبدالجواد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “الهدف” عبر قناة “أون تايم سبورتس 2″، إلى أن كولر قرر تأجيل حسم قرار التعاقد مع يزن.

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يأتي ذلك من أجل الحصول على تقرير فني من ياسين الميكاري، محلل الأداء بالنادي الاهلي، قبل حسم قراره بشكل نهائي بخصوص صفقة المهاجم الأجنبي.

جدير بالذكر أن يزن النعيمات صاحب الـ 25 عامًا يعد أحد أبرز نجوم منتخب الأردن، والذي قدم مستويات مميزة مع نادي الشباب الأردني قبل الانتقال إلى الاهلي القطري في يناير 2022.