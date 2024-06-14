"أصر وتألق".. ياسر ريان يعلق على إمكانية انتقال نجله إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، على إمكانية انتقال نجله أحمد لاعب الأحمر السابق وسيراميكا الحالي إلى الزمالك.

وقال ريان في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "لا أذهب مع أحمد إلى أي مكان أو نادي، وعندما انتقل إلى سيراميكا كليوباترا وتركيا لم أذهب معه، ولن أذهب معه إلى نادي الزمالك، حتى لو أنهى اتفاقه سيكون معه الوكيل، وهو من يأخذ القرار النهائي، وأنا رأيي استشاري".

وأضاف: "أحمد لم يخبرني أي شئ عن مفاوضات الزمالك، ولم أكن أرغب في رحيله عن النادي الأهلي، لكنه أصر وانتقل إلى الجونة وتألق".