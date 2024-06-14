شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت سيراميكا اليوم فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الجمعة مع فريق سيراميكا على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز) فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم فى جدول الترتيب.

يدخل الزمالك المباراة مستهدفاً الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتحسين موقفه فى الجدول خاصة أنه يحتل المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات بين خسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباك الفريق الأبيض 16 هدفاً أخرين.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أكثر من لاعب فى مباراة سيراميكا بسبب الإصابة وعلى رأسهم شيكابالا الذى ما زال يواصل برنامجه التأهيلى للشفاء من إصابة العضلة الأمامية، وأحمد فتوح الذى يعانى من مزق فى أربطة الكاحل، بينما يعانى مصطفى الزنارى من إجهاد فى العضلة الخلفية، كما تعرض محمد عاطف لكدمة فى الركبة هذا بخلاف إصابة الثلاثى محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى وأحمد حمدى بالرباط الصليبى.

واهتم الجهاز الفنى للزمالك طوال اليومين الماضيين بدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق سيراميكا، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وشدد جوميز المدير الفنى للزمالك على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا، وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

على الجانب الآخر طموح فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادى لا يقل عن الزمالك، خاصة أن الفوز سيدفع به لاقتحام المربع الذهبى حيث يحتل الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 37 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 27 أخرين.

وطالب أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا بضرورة الحذر الدفاعى أمام الزمالك وعدم فتح الملعب، حتى لا يستقبلوا أهداف مبكرة واللعب على الهجمة المرتدة محذرهم من الأخطاء التى من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة.