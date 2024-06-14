بيراميدز يرفض الاستغناء عن مصطفى فتحى وانتقاله للزمالك

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مسئولو نادى بيراميدز مصطفى فتحى لاعب الفريق، بصعوبة السماح له بالرحيل والانتقال لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدين تمسكهم الشديد باستمرار اللاعب.

فاز بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

ويرغب بيراميدز فى الحفاظ على قوامه الأساسى الحالي بعدما ضمن المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، لاسيما وإن مصطفى فتحى يعد من أهم العناصر وسط صفوف بيراميدز، ومن الصعب التفريط فيه، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به.