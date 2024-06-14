شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض الاستغناء عن مصطفى فتحى وانتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
فاز بيراميدز على نظيره سموحة بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.
ويرغب بيراميدز فى الحفاظ على قوامه الأساسى الحالي بعدما ضمن المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، لاسيما وإن مصطفى فتحى يعد من أهم العناصر وسط صفوف بيراميدز، ومن الصعب التفريط فيه، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به.
وينتهى عقد مصطفى فتحى مع بيراميدز بنهاية موسم 2027.
وحصل مصطفى فتحى، على جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه بنظيره سموحة وانتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية دون رد في الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي.
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