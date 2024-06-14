شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي والزمالك محلياً قبل توقف الدورى؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

يعود الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية لخوض منافسات الدورى اليوم، الجمعة، ويلتقى الأبيض مع سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة، بينما يواجه الأهلى فاركو ضمن مؤجلات ذات الجولة.

ويسلط الخليج 365 الضوء فى السطور التالية على أرقام الأهلى والزمالك في الدورى قبل مواجهتى اليوم..

الأهلى

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

ويقع الأهلى فى المركز الثانى بقائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 35 هدفاً خلف سيراميكا صاحب الصدارة برصيد 37 هدفاً، بينما يأتي بيراميدز والبنك الأهلى في المركز الثالث برصيد 34 هدفاً لكل منهما.

وخاض الأهلى ودية وحيدة خلال فترة التوقف الدولى أمام النجوم وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف،وحصد المارد الأحمر بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة 12 فى تاريخه على حساب الترجى التونسي.

الزمالك

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 28 نقطة جمعهم من 17 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 10.

ويقع الزمالك في المركز التاسع في ترتيب الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 26 هدفاً،حيث تسبقه أندية الأهلى وبيراميدز والبنك الاهلى والمصرى وزد وإنبى والاتحاد السكندرى.

وخاض فريق الزمالك وديتين خلال فترة التوقف الدولى أمام النصر وفاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف والثانية أمام البنك الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلها،وحص الأبيض بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.