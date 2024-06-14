شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مؤجلات الجولة الـ"11" للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم، الجمعة، منافسات المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمعان الزمالك مع سيراميكا، والأهلى مع فاركو.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

الجمعة 14 يونيو



سيراميكا & الزمالك..7 مساء

الأهلى & فاركو..7 مساء

جدول هدافي الدوري المصري

وقبل مباريات المؤجلة يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.