الامارات | جائزة تاريخية لبطل دوري أبطال آسيا للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات ستنطلق في أغسطس المقبل بمشاركة 22 فريقاً، بينما ستكون قيمة الجائزة الأولى 1.3 مليون دولار، وهي الجائزة الأعلى قيمة على مستوى منافسات الأندية النسائية في القارة.

ستقام النسخة الأولى بمشاركة فريق واحد فقط من 22 دولة مختلفة من بينها فريق أوراوا ريدز الياباني حامل لقب بطولة آسيا للأندية النسائية.

ويتأهل أوراوا تلقائياً لدور المجموعات في النسخة الأولى كممثل لأحد الاتحادات الثمانية الأعلى تصنيفاً على مستوى القارة، إلى جانب أندية من كوريا الشمالية وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين وتايوان.

وستشارك بقية الفرق وهي 14 نادياً في جولة تمهيدية تقسم خلالها الفرق إلى أربع مجموعات، وتقام مبارياتها ما بين 25 و31 أغسطس، على أن تقام المباريات في الأردن وماليزيا والسعودية وتايلاند.

وستنضم الفرق الفائزة بالمجموعات الأربع إلى الفرق الثمانية الأخرى في المرحلة التالية التي ستتنافس فيها ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة أندية، وستقام المباريات في الصين وفيتنام ومكان ثالث لم يحدد بعد ما بين السادس و13 أكتوبر.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين في المركز الثالث إلى دور الثمانية الذي ستقام مبارياته في مارس بينما ستقام مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في 21 و24 مايو.

وستحصل الفرق المشاركة في دور المجموعات على 100 ألف دولار على أقل تقدير، على أن ترتفع قيمة الجوائز حسب الترتيب النهائي للفرق.

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على 1.3 مليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن قيمة الجائزة التي يحصل عليها بطل الدوري النسائي في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية.