الليلة.. إنطلاق يورو 2024 بصدام ناري بين ألمانيا واسكتلندا

ياسر رشاد - القاهرة - حدث استثنائي كروي من العيار الثقيل، عندما يصطدم كبار القارة العجوز فيما بينها، للظفر بلقب يورو 2024، وذلك حين تنطلق صافرة نهائيات النسخة الجديدة من البطولة الأوروبية الأبرز على مستوى المنتخبات، على أرضية الملاعب الألمانية، بداية من 14 يونيو الحالي وحتى 14 يوليو القادم.



وتستعد ألمانيا لاستضافة بطولة تاريخية، تشهد مشاركة أقوى الفرق القارية المتنافسة على حصد اللقب الغالي، وهو ما ستتابعه الجماهير حول العالم، خاصة مع تواجد نجوم من العيار الثقيل، يتواجدون في دوريات أوروبا الكبرى، ولا ننسى انها بطولة، ربما ستكون آخر ظهور لصاحب الكرة الذهبية المتتالية، كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.

مواجهة نارية بين المانيا واسكتلندا في إفتتاح يورو 2024



سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد افتتاحي ناري، يتضمن المتعة والإثارة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، في إنطلاقة مباريات بطولة الأمم الأوروبية 2024، بمواجهة مثيرة بين منتخب ألمانيا صاحب الضيافة ونظيره الاسكتلندي على ملعب أليانز آرينا معقل العملاق بايرن ميونخ.

ويدخل منتخب الماكينات المباراة بدافع الفوز من أجل تخطي لعنة مباريات الافتتاح، وبالتالي احتلال صدارة المجموعة الأولى مبكرًا، والتي تضم أيضًا منتخبي المجر وسويسرا، الطامحان للتأهل للأدوار الاقصائية.

بينما يأمل المنتخب الضيف في تحقيق نتيجة إيجابية، وتجاوز الإخفاق الأخير في نسخة يورو الماضية، عندما ودع رفاق روبرتسون البطولة القارية مبكراً، عقب فشلهم في تخطي مرحلة دور المجموعات.

