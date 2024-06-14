تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر أن يشارك عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية خلال مواجهة فاركو اليوم الجمعة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – رضا سليم.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق موقعة فاركو أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، حيث يبحث الأهلي عن الفوز باللقاء.

وتُذاع مواجهة فاركو والأهلي عير قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة الدوري العام المصري بشكل حصري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع بترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

