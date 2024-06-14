تعرف علي استعدادات فريق القناة للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس مجلس إدارة نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل في دوري المحترفين .

وقال ألتمس العذر لكل محبي النادي الحزينة على وضع الفريق بعدم صعوده للدوري الممتاز، ونعدهم بأن هذا الوضع هو مؤقت وليس دائم.

واضاف نعمل هذا العام بأسلوب مختلف عن الأعوام السابقة، وأضفنا بعض المناصب الجديدة على الفريق مثل مدير التعاقدات والتسويق.

وواصل نعمل على فريقنا وتحليل الفرق المنافسة أيضًا، من أجل معرفة نقاط قوتهم، والعمل على رؤية واسترتيجية موضوعية.

وعن مواجهة القناة للإسماعيلي يوم الخميس القادم بدور ال٣٢ ببطولة كاس مصر لكرة القدم فقال ان الاسماعيلي هو الشقيق الأكبر للقناة، وهناك علاقات مميزة بين الفريقين ومجالس الإدارات، وكلنا نعمل على إعادة الفريقين إلى مكانتهم الأساسية .

واكمل الدكتور محمد لطفي تصريحاته قائلا يعد هذا العام استثنائيًا بالنسبة لنادي القناة، لما حققته الفرق في مختلف الأنشطة من نجاحات وإنجازات وإعجازات على كافة المستويات العالمية والإفريقية والعربية والمحلية في مختلف الألعاب سواء الجماعية أو الفردية حيث يضم نادي القناة ٢٠ نشاط رياضي

واكد ان نادي القناة يقدم الدعم لجميع المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين، وذلك من خلال توجيهات سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، وأصبحت المنتخبات المصرية مدججة بلاعبي القناة.

وأختتم رئيس نادي القناة تصريحاته قائلا لم أترك الفريق الأول لكرة القدم في أي مناسبة سواء كانت ودية أو رسمية، وذلك لمتابعة الفريق بنفسي بشكل مستمر.

وأعد كل محبي نادي القناة وجميع المسؤولين بالعمل الجاد على نجاح الفريق الأول لكرة القدم.