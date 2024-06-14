شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الجمعة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة سيراميكا فى الدوري المصري اليوم، الجمعة، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدوري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.