شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى فى مواجهة فاركو الليلة.. أبرزهم هانى وتاو وأكرم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على فاركو فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتضم قائمة غيابات الأهلي في مباراة فاركو 11 لاعباً هم: وسام أبو علي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة، فيما خرج من القائمة محمد هاني بسبب احتفاله بزفافه، أما كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس فقد جاء استبعادهم لأسباب فنية.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعباً لقائمة مباراة فاركو، واللاعبون هم: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي ، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي ، عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.

وفاز الأهلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.