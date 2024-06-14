شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدوري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

2_ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكهم 27.

3_الزمالك يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.85 مليون يورو.

4_ 7 مباريات جمعت الزمالك وسيراميكا

التقى الزمالك مع سيراميكا فى 7 مباريات بواقع 6 لقاءات بالدوري ومباراة بكأس رابطة الاندية حقق الفارس الابيض الفوز فيهم جميعاً وسجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، وانتهت المباراة الأخيرة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 18 مباراة حقق عشرة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 4 مرات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.