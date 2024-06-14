شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهدافين.. حسام أشرف يحافظ على المركز الأول قبل ختام مؤجلات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حافظ حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل ختام مؤجلات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

وبات حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة، أول العائدين للقلعة البيضاء الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفاً يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و 2 أسيست فى 23 مباراة في الدوري.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف