شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو.. رضا سليم والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - محمود كهربا

وفاز الأهلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.