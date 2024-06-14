الامارات | ريفر بليت يخسر أمام فريق مغمور في الدوري الأرجنتيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ديبورتيفو ريسترا، الذي صعد لأول مرة إلى دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني قبل بضعة أشهر، مفاجأة كبيرة بفوزه على ريفر بليت 2-0، قبل التوقف لخوض بطولة كوبا أمريكا.

لم يسجل ريسترا أي هدف في آخر ثلاث مباريات، لكنه يضيف الآن عملاقاً جديداً إلى قائمة ضحاياه بجانب إنديبندينتي وسان لورينزو.

وتسمح هذا النتيجة لريسترا بالابتعاد قليلاً عن الصراع على الهبوط، أما ريفر فأثار بعض الشكوك قبل التوقف لكوبا أمريكا، حيث خسر اثنتين من آخر ثلاث مباريات.

وكانت أحد أكثر النتائج إثارة للدهشة أيضاً هي خسارة راسينغ أمام لانوس 0-2، مما يمثل أول هزيمة لراسينغ في النسخة الحالية من دوري المحترفين.

وكانت من مفاجآت الليلة أيضاً فوز سارمينتو 2-0 على إستوديانتيس دي لا بلاتا، وهو ثاني انتصار له توالياً، ويمنحه ثلاث نقاط مهمه تخرجه من آخر مركز في الجدول.

وأحرز المهاجم غابرييل غودينيو، ولاعب الوسط مانويل غارسيا الهدفين في مرمى إستوديانتس الذي على الرغم من فوزه بكأس الدوري 2024 قبل شهر، إلا أنه لم يفز في أي من آخر ثلاث مباريات له.