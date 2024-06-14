المران الثانى للترسانة تحت قيادة مشهور استعداداً حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة جمعه مشهور تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة حرس الحدود الخميس القادم، في إطار خامس جولات دورة الترقي المؤهل للدوري الممتاز.

كان مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، قد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة حسين شكري، وأعرب رئيس النادي عن تقديره للجهد المثمر الذي بذله مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية من خلال تأهله لدوري المحترفين بعد تصدره المجموعة الأولى والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز من خلال دورة الترقي والوصول لدور الـ 16 بكأس مصر .

قرر مجلس إدارة نادى الترسانة، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، رئيس مجلس الإدارة، المشرف على كرة القدم، تعيين الكابتن جمعية مشهور في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويضم الجهاز الفني للكابتن جمعة مشهور، الكابتن إسلام طاهر مدربا عاما، والدكتور محمد مصطفى مخطط أحمال.

كما قرر مجلس الإدارة استمرار الكابتن وائل الجميل والكابتن محمود شاكر عبدالفتاح، ضمن الجهاز الفني، ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد عبدالعال، والكابتن فهيم عمر مديرا للكرة.

وأيضًا تقرر استمرار الجهاز الإداري والطبي ضمن طاقم عمل الكابتن جمعة مشهور.

وسقط فريق الترسانة بقيادة حسين شكري أمام فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق، حيث فاز الأخير بهدف دون رد سجله عبد الرحمن السويسى في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق سبورتنج عند النقطة السابعة بينما تجمد رصيد الترسانة عند النقطة الرابعة .

الترتيب :

1- حرس الحدود 7 نقاط

2- سبورتنج 7نقاط

3- الترسانة 4 نقاط

4- منتخب السويس 4 نقاط