مصطفى جويلي:" عواد وافق على شروط الزمالك و اعلان التجديد في هذا الوقت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصطفى جويلي في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامجه ملعب الشمس، ان نادي الزمالك قد اتم اتفاقه مع حارسه محمد عواد من اجل تجديد تعاقده رفقة الفارس الأبيض.

إقرأ أيضاً..



و تابع جويلي:" تم عقد جلسة بالأمس بين كابتن حسين لبيب و حارس الأبيض، و انتهت باتفاق يقضي باستمرار عواد حارسًا في صفوف القلعة البيضاء لثلاثة مواسم قادمة.



اضاف مصطفى:" ان الاتفاق يقضي بحصول عواد على راتب سنوي قدره 8 مليون جنيه مصري فقط لا غير، وذلك في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالموافقة من طرف الحارس الدولي المصري.



اختتم مصطفى جويلي:" سيعلن نادي الزمالك قبل نهاية شهر يونيو الجاري، تمديد تعاقد حارسه لثلاثة مواسم، ليغلق الباب أمام كافة الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن رحيل عواد من القلعة البيضاء.