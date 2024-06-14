ناقد رياضي: سبورتنج مفاجأة دورة الترقي.. ولكن الحرس اقرب

ياسر رشاد - القاهرة - وضح سامح الفيومي الناقد الرياضي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، ان المنافسة على أشدها في دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

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تابع الفيومي: الجولتين المتبقيين هيكونوا ضرب نار، و بالرغم من تساوي حرس الحدود و سبورتنج في النقاط، الا ان الفريق العسكري اقرب للصعود، نظرًا للخبرات الكبيرة للاعبيه

اضاف الفيومي، مباراة سبورتنج و الحرس ديربي سكندري قوي، في النهاية اتوقع بطاقة الصعود لاحدهما و هو ما سيضيف فريق سكندري جديد للدوري الممتاز



و اختتم الفيومي:" منظومة سبورتنج محترمة، و هناك طفرة واضحة في فريق الكورة، و سواء خطف الفريق بطاقة التأهل لدوري نايل او لم يحدث، فالمنظومة بأكلمها تستحق كل التقدير و التحية