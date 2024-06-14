غموض حول مصير ماني مع النصر السعودي

يسيطر الغموض على مصير الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع اللاعب السنغالي ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد حتى عام 2027، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

ويتبقى في عقد ساديو ماني مع النصر السعودي 3 مواسم مقبلة، وانتشرت أنباء عن احتمالية رحيله في فترة انتقالات الصيف القادم بسبب عدم تقديم المستوى المأمول منه.

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ويحظى الدولي السنغالي باهتمام من أندية سعودية وخارجية، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة.

وسيتضح خلال الأيام المقبلة مصير ساديو ماني، هل سيتم إعارته أو استمراره بشكل رسمي مع النصر.

وأكدت مصادر أن ساديو ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية، فرواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد يقوم بدفعها برنامج ا

لاستقطاب.