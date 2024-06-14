حقيقة تعرض كانتي لأزمة صحية مع منتخب فرنسا

كشف مسؤولو منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، حقيقة ما تم تداوله عن تعرض الدولي نجولو كانتي، لاعب وسط الاتحاد السعودي، إلى أزمة صحية.

فيروس الإنفلونزا يطارد بعثة منتخب فرنسا في ألمانيا أثناء استعدادها لخوض منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وأوضحت إذاعة «توك سبورت» البريطانية، أن كيليان مبابي، قائد ومهاجم منتخب فرنسا، بالإضافة إلى زميله كينجسلي كومان، الجناح الأيسر، يعانيان من أعراض نزلة إنفلونزا والتي غابا على إثرها عن التدريبات الجماعية.

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وأكد رافائيل رايموند، مسؤول الإعلام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن نجولو كانتي تدرب بشكل طبيعي، دون أي معاناة من أي عارض صحي.

وأشار إلى أن كانتي جاهز للمشاركة في مواجهة النمسا، يوم الإثنين المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة اليورو.

وشدد على أن جميع لاعبي المنتخب الفرنسي سيكونون على ما يرام خلال الأيام المقبلة، وسوف يشاركون في المباريات المقبلة في المسابقة.