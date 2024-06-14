محاولات جديدة من النصر السعودي للتعاقد مع نجم يوفنتوس

كشفت تقارير عن محاولات جديدة من نادي النصر السعودي، من أجل حسم التعاقد مع تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الصحفي الموثوق نيكولو شيرا، أن نادي النصر السعودي مازال في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات الحارس تشيزني.

وشدد على أن نادي النصر السعودي يحاول تقليص المبلغ الذي طلبه يوفنتوس إلى أقل من 5 مليون يورو، من أجل التوقيع مع تشيزني.

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وأشار إلى أن عقد الحارس تشيزني مع النصر السعودي سيكون لمدة عامين، وقد يكون هناك بند التجديد لمدة موسم إضافي براتب سنوي 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة، انتشرت أنباء عن فشل مفاوضات النصر السعودي مع يوفنتوس، بسبب عدم رغبة لويس كاسترو المدير الفني للعالمي في ضم الحارس تشيزني.

وكان العالمي قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة.