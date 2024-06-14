إنبي يكشف موقفه من انتقال نجمه إلى الاهلي أو الزمالك

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة في إنبي، موقف ناديه من انتقال محمد حمدي لاعب فريقه الأول لكرة القدم، إلى الاهلي أو الزمالك.

وأوضح إسماعيل أن إنبي سيوافق على انتقال محمد حمدي، إلى الاهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم وصول عروض احترافية خارجية له.

وأشار مدير الكرة في إنبي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه في حال وجود عرض خارجي بالإضافة إلى عرض من النادي الاهلي لمحمد حمدي، ستكون الأولوية للعرض الخارجي بالتأكيد.

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وأوضح أنه في حال لم يكن هناك سوى عرض من النادي الاهلي أو الزمالك فقط، سيتم دراسة العروض حينها، ومن الممكن أن يوافق على إحداها.

وشدد على أن إنبي أصبح معروفًا بين أندية الدوري المصري بمواهبه الصغيرة، إلا أنه يهدف إلى أن يكون معروف على الصعيد الأوروبي.

واختتم: “هناك وكلاء يتحدثون عن أحمد أمين أوفا، ولكن لا نملك عروض رسمية حتى الآن، إلا أن الأمور تسير بهذه الكيفية في مصر، فدائمًا الصفقات تبدأ بحديث مع الوكلاء”.