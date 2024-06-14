لاعب بيراميدز ينفى بكائه بعد التسجيل في مرمى سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نفى مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد تسجيله في مرمى سموحة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري المصري.

وتمكن مصطفى فتحي من إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى سموحة، في اللقاء الذي انتهى لصالح بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن مؤجلات الجولة رقم 11 بالدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "إنه لم يكن متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه".

وأضاف: "شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل".

واختتم فتحي تصريحاته: "وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة".

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 56 في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 35 في المركز السابع بجدول الترتيب.