"تفوق أحمر".. سجل مميز للأهلي أمام فاركو قبل مباراة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة رقم 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للمارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري، منذ 34 يوماً، حيث خاض الأهلي أخر مباراة له ببطولة الدوري يوم 11 مايو الماضي أمام فريق بلدية المحلة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد للنادي الأهلي.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 5 التي تجمع بين الفريقين معاً منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سبق أن تواجها معاً في 4 لقاءات سابقة.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً تفوقاً كبيراً لصالح المارد الأحمر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وحضر التعادل في لقاء وحيد، ولم يتلق الهزيمة في أي لقاء.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى فاركو 9 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعهم من 15 مباراة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة جمعهم من 23 مباراة.