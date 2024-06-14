"بعد بيان بيراميدز".. رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تفاصيل جديدة في أزمة نتيجة عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، معلقا على بيان نادي بيراميدز.

وقال خميس في تصريحات تلفزيونية: "الوكالة الدولية للمنشطات هي من تقوم بإبلاغ الاتحاد المصري بنتيجة عينة اللاعب، وذلك من خلال رقم كودي (سريال نمبر) للاعب، دورنا الكشف والحصول على عينة اللاعب فقط، ونقوم بإرسالها للوكالة الدولية وهي عبارة عن رقم فقط، بمعنى أن اسم اللاعب غير معروف بالنسبة للوكالة".

وأوضح: "لا نتدخل نحن أو أي شخص بالاتحاد المصري في أي قرار أو نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات، وبالنسبة للبيان الصادر من بيراميدز، جاء تشكيكًا في المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات، وهو أمر يخص الوكالة الدولية فقط لا غير، اللجنة أوضحت أن العينة غير نمطية، ولكن لا تجزم بوجود منشطات من الأساس، ونحن نقوم بالتوضيح فقط لا غير".

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، أمس الخميس، انتقد فيه تصريحات رئيس المنظمة المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

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