"اكتساح أبيض".. تاريخ حافل للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة رقم 11 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 8 التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 7 مباريات سابقة.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الـ 7 مباريات التي جمعت بينهما.

ونجح لاعبو نادي الزمالك في إحراز 14 هدفاً في مرمى سيراميكا كليوباترا فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعهم من 23 مباراة.