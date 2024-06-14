عودة الشناوي.. الخليج 365 يكشف التشكيل المتوقع للأهلي ضد فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فاركو، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة فاركو والأهلي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وينقل اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ويشارك الشناوي للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها، يوم 22 يناير الماضي (قبل 4 أشهر، 144 يوما)، خلال المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعه، كريم فؤاد

خط الوسط، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم، رضا سليم، حسين الشحات، كهربا

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