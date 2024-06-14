شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تؤرق جوميز فى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، والمقرر لها اليوم الجمعة.

ويعانى جوميز من 3 أزمات تثير قلقه قبل المباراة منها الإصابات بين لاعبى الفريق، وعدم ثبات مستوى دفاع الفريق، بالإضافة إلى المعاناة من الظهير الأيسر بالفريق الأبيض

الغيابات أمام سيراميكا

يعانى الزمالك من عدة غيابات أمام سيراميكا وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزنارى، وسيف الدين الجزيري، وأحمد فتوح، ومحمد عاطف، بالإضافة إلى الثلاثى محمود حمدي الونش، ومحمد عبد الشافى، بالإضافة إلى أحمد حمدى.

الظهير الأيسر أزمة فى الزمالك

ويحاول جوميز البحث عن بديل لأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر، حيث يعانى الزمالك من هذا المركز لعدم وجود وفرة يتم الاعتماد عليها حال إصابة فتوح، خاصة أن محمد عبد الشافى يعانى من الصليبى.

وبعد إصابة فتوح أصبح جوميز فى حيرة من أمره لإيجاد بديل حيث يقوم بالاعتماد على عمر جابر وإبراهيما نداى فى هذا المركز فى أكثر من مباراة.

أخطاء الدفاع

يسعى المدير الفنى لعلاج أخطاء الدفاع، فى ظل عدم ثبات مستوى اللاعبين فى هذا المركز، ويعكف جوميز على تخصيص فقرات للمدافعين لعلاج السلبيات والأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، قبل مواجهة سيراميكا.