شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا.. زيزو وشلبى وناصر منسى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر وإبراهيما نداى

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبى وناصر منسي.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.