شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ"11" لبطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو.

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري ، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.