شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 18 مباراة، حقق عشرة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 4 مرات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

واهتم الجهاز الفنى للزمالك طوال اليومين الماضيين بدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق سيراميكا، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وشدد جوميز المدير الفنى للزمالك على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا، وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.