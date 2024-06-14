موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.

ومن المتوقع أن يدخل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر وإبراهيما نداى

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبى وناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.