تشكيل منتخب المانيا المتوقع أمام أسكتلندا في إفتتاح يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا على تشكيل “المانشافت” الذي يواجه نظيره الأسكتلندي مساء اليوم الجمعة في إفتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة اليوم بقوته الضاربة كاملة بحثاً عن تحقيق إنطلاقة مميزة له في البطولة تمنحه المزيد من الثقة خلال المباريات المقبلة.

وكان المنتخب الألماني قد أعلن قبل أيام خروج الواعد الكسندر بافلوفيتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ من قائمة يورو 2024 بسبب إصابته في اللوزتين لينضم ايمري تشان بدلاً منه للقائمة.

تشكيل منتخب المانيا المتوقع لمواجهة اسكتلندا

ومن المتوقع أن يخوض منتخب المانيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جوناثان تاه - روديجير - ماكسميليان ميتيلشتاد.

خط الوسط: توني كروس - فلوريان أندريش - إلكاي جندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز.